Martes 28 de noviembre de 2023, p. 7

No sólo se trata de hablar de discapacidad, sino hacerlo de manera correcta; es decir, desde un lugar donde se rompan tabúes acerca de lo que es vivir con ésta, porque no se padece, se vive.

El anterior comentario lo hace a La Jornada una voz autorizada: Sandra Jiménez Loza, responsable de relaciones institucionales de la edición en México del ReelAbilities Film Festival, dedicado a promover la conciencia y el reconocimiento de las vidas, historias y expresiones de personas con diferentes tipos de discapacidad por medio del arte fílmico.

El Centro Cultural Bella Época, ubicado en la colonia Condesa de la Ciudad de México, proyectará de forma gratuita del primero al 3 de diciembre una curaduría de largometrajes y cortos que han enfocado sus historias sobre estos temas.

Jiménez Loza, egresada de la carrera de cine en Golem Film School, es una activista reconocida por su labor en pro de los derechos humanos. Pertenece al grupo mundial 1000 Mujeres alrededor del Mundo, es miembro del Consejo Consultivo de Unicef México y ex integrante de la Asamblea Consultiva de Conapred.

México, consciente del desarrollo de una sociedad incluyente, es, desde hace cinco años, el primer país de Latinoamérica en albergar este festival con el fin de generar una mayor conciencia en relación con las personas con discapacidad. Y en opinión de Jiménez Loza, persigue varios objetivos: fomentar mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad; lograr una percepción incluyente hacia ellas, eliminar barreras de accesibilidad en todos los aspectos de la vida para generar una sociedad incluyente, y reunir a la comunidad para explorar, debatir, abrazar y celebrar la diversidad de nuestra experiencia humana compartida .

Pero antes de abordar que en el amplio universo del cine ya se profundiza en estos tópicos. Es necesario saber cómo la sociedad debe refererirse a los humanos que viven con una discapacidad.

La activista aclara que los términos correctos son: persona con discapacidad, o persona con diversidad funcional; ambos son correctos. No se dice discapacitado porque estás quitando a la persona; en cambio, si mencionas: persona con discapacidad estás poniendo al humano primero, y luego la condición. Recientemente, se está usando un término que me gusta más: persona con diversidad funcional, que no habla de capacidades, sino de que todos funcionamos distinto, y que la persona con diversidad funcional se mueve distinto al estandar a una persona que no tiene esa diversidad. Creo que mientras pongamos a la persona antes, está bien .

Construir una sociedad más integradora

Por ello, el festival es un acto único en su tipo que brinda la oportunidad de sensibilizarse, reflexionar y celebrar la diversidad . Invita a todos a sumarse a esta importante causa para lograr una verdadera inclusión y construir una sociedad más integradora.

Se originó en Nueva York en 2007. Fue el primero en presentar películas relacionadas con la discapacidad. A medida que avanzaba, las proyecciones se llevaron a cabo en otros lugares de la ciudad y todas las películas se siguieron de debates que involucraron a la comunidad. En 2012 otras ciudades de Estados Unidos siguieron los pasos de NY al organizar su propio festival. Desde entonces, se han llevado a cabo en más de 20 ciudades en todo el mundo.