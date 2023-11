Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 28 de noviembre de 2023, p. 21

El saldo de la balanza comercial de mercancías de México en octubre de 2023 mostró un reducido déficit, impulsado por las exportaciones de vehículos y autopartes, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos de la balanza comercial publicados por el Inegi mostraron un déficit por 252 millones de dólares en octubre, saldo que se compara con el déficit de 2 mil 88 millones de dólares obtenido en el mismo mes de 2022.

De acuerdo con la información oportuna sobre la balanza comercial de mercancías de México, el déficit comercial fue de 10 mil 336 millones de dólares para enero-octubre de 2023. En el mismo periodo de 2022, el déficit fue de 27 mil 739 millones de dólares.

Las exportaciones en octubre sumaron 51 mil 873 millones de dólares, lo que representa un crecimiento anual de 5.6 por ciento. El impulso vino principalmente de las exportaciones automotrices que crecen 20.9 por ciento anual.

Tras cuatro caídas consecutivas, las importaciones de octubre sumaron 52 mil 226 millones de dólares, 1.8 por ciento superior al mismo mes de 2022. El mayor dinamismo lo mostró los bienes de consumo que crecen 20.5 por ciento, seguido de bienes de capital con un alza de 19.4 por ciento; este último rubro destaca ya que presentó un crecimiento anual promedio de 23 por ciento desde 2021.

El Inegi precisó que la cifra de las exportaciones fue integrada por 48 mil 779 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 3 mil 195 millones de dólares de petroleras. El aumento anual de las ventas al exterior estuvieron soportados por el crecimiento de 5.1 por ciento en las exportaciones no petroleras y de 14.1 por ciento en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 5.4 por ciento a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 4 por ciento.