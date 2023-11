Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 28 de noviembre de 2023, p. 20

En la reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping –que se celebró en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)–, no se abordó el tema de la nacionalización del litio ni de la concesión cancelada a una empresa de ese país, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al preguntarle al respecto en la conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo afirmó que se tiene buena relación con su par chino y que se trató de una buena plática , la cual se dio durante los trabajos del APEC realizados la semana antepasada en San Francisco.