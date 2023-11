Me siento plena, sacudí la presión y pude sostener mis emociones. Voy a vivir este ciclo al máximo y cuando me vaya que queden muy buenas competidoras como Mayan y Mayran Oliver.

Muchas cosas han cambiado en los últimos meses para Vega; la seleccionada tiene un nuevo entrenador y equipo de trabajo, además mudó sus entrenamientos al Comité Olímpico Mexicano (COM).

Creo que nadie conoce al deporte como yo, he vivido lo bonito y lo difícil, tengo aciertos y errores. Es de sabios saberse retirar a tiempo y lo haré dando mi mejor esfuerzo , compartió la mujer nacida en Chihuahua.

A la medallista panamericana no le asusta el cambio, pues lleva 17 años comprometida con el alto rendimiento. El ciclo rumbo a París será el último en su carrera.

En los Juegos de París 2024 se mantendrá el formato convencional, pero en Los Ángeles, cuatro años después, no se verán más equinos en competencia.

Para lograr su boleto a los Juegos Olímpicos de París, Tamara participará en las cinco Copas del Mundo del próximo año.

Se toman en cuenta tus tres mejores resultados para sumar puntos, espero hacerlo muy bien y poder ir nuevamente a unos juegos , explicó la competidora, quien busca una tercera participación olímpica.

Luego del oro en la modalidad mixta obtenido en los Juegos Panamericanos en Santiago, Tamara retornó a los entrenamientos de manera gradual.

Tuve un pequeño descanso el cual aproveché para tomar largas siestas, ya regresé a mi preparación pero tengo tres kilos de más y me duele todo el cuerpo. Me siento tranquila, estoy disfrutando el proceso , aseguró.

Una lucha que no cesa

No importa lo duro que sea. Tamara Vega seguirá comprometida con la defensa de la integridad de los deportistas.

Hay personas que me escriben, tengo una amiga de lucha a la que sacaron de los Juegos Panamericanos de manera injusta, también hay problemas en la Federación de Triatlón donde atraparon a un entrenador por violación y los mismos abusos suceden en la Federación de Karate. Quiero convertirme en un referente y aquí estaré para apoyar cuando los atletas pierdan el miedo de hablar , detalló.

Después de denunciar a su ex entrenador por abuso, Vega mantiene su intensión de apoyar a las víctimas.

En un futuro me gustaría trabajar más en mi fundación porque nadie entenderá a las mujeres como yo. En el COM estoy pendiente de los protocolos de seguridad, contra el abuso de los directivos y entrenadores.

Por ahora, Tamara se encuentra bien…