▲ Mónica Rojas es embajadora de México de Save the Children. En el libro Voces fragmentadas convocó a escritores a abordar la realidad de los niños que en la cotidianidad se puede ignorar . Mañana presenta la obra en la FIL. Foto Pablo Espinosa

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Martes 28 de noviembre de 2023, p. 6

Contrario a lo deseable, no toda la infancia mexicana tiene una vida sencilla ni agradable, mucho menos feliz. Un amplio número de niños se ven sometidos, entre otras situaciones complejas, incluso trágicas y dolorosas, a la violencia extrema, el maltrato y el abuso intrafamiliar, el abandono, el acoso escolar, la discriminación, las enfermedades, la trata y la explotación de diversa índole, denuncia la escritora Mónica Rojas.

Es una realidad muy triste y preocupante que ocurre de forma cotidiana ante la indiferencia de gran parte de la sociedad, lamenta la también periodista y defensora de los derechos de la infancia, embajadora de México de la organización internacional Save the Children desde 2018.

A pesar de que existe el cliché de que los niños son el futuro, muy poca gente lo percibe de esa manera, porque el futuro resulta un ente incierto, algo que no podemos ver ni tocar; entonces, como no existe, lo dejamos pasar , agrega. Es muy lamentable que sean tantas las personas que en el olvido, el desconocimiento o el no querer ver permitan que los niños sufran lo que sufren.

La narradora poblana –nacida hace cuatro décadas en la capital de aquella entidad y que desde hace ocho años radica en Suiza– decidió no quedarse cruzada de brazos frente a esa problemática y, convencida de que puede existir la literatura con causa , convocó a un grupo de 14 escritores, además de ella, para crear relatos que profundizaran en aquellos delicados temas.

Tal es la génesis de la antología cuentística Voces fragmentadas, cuyo lanzamiento tendrá lugar el mañana en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde será presentada por los escritores Liliana Blum y Alberto Chimal, así como Ivonne Piedras, directora de Comunicación de Save the Children.