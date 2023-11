Mencionó que estuvieron en contacto con el dramaturgo y poeta desde el principio, e incluso han visitado los sitios en Noruega donde se desarrollan los títulos mencionados. Desde entonces nos ha dado las gracias por editarlo; es decir, está consciente de que esa literatura no era para llegar a grandes cantidades de gente y él apoya que haya sellos independientes dispuestos a arriesgar .

Se congratuló del respeto que existe entre las editoriales independientes: No nos quitamos los autores, porque sabemos el trabajo que hay detrás .

En entrevista, la también narradora refirió que el mundo editorial está dividido en grandes grupos, y lo que hacemos las editoriales independientes es buscar el texto de un autor que sobresale, que tiene una voz única, que aporta a la literatura, y trabajar ese texto. Es difícil llevarlo al público porque el sistema no está abierto a eso .

Sobre la edición en español en grandes sellos de parte de la obra de Fosse, comentó que están muy tranquilas porque tienen los derechos de las obras maestras de Fosse, sobre todo de la serie Septología, que la Academia Sueca esperó a que terminase para darle el Nobel .

González reiteró: “tenemos los derechos y los seguiremos teniendo para publicarlo. Después hay obra menor que no se había traducido en español y son libros de poquitas páginas, como Melancolía (2006). La forma de escribir de Fosse no estaba entonces conseguida totalmente, como ahora. Lo que nosotras, que publicamos novela, queríamos lo tenemos. No estamos lanzando poesía ni teatro”.

El mercado es así

Añadió: si Fosse escribe una novela espero que nos tenga en cuenta como los que hemos apostado por él, pero si no sucede así, tampoco pasa nada. Hay que hacerse a la idea de que el mercado es así .

González y Bardelás destacaron que tejen con sus autores una relación muy personal porque, expresó la segunda, ellos se sienten arropados porque hay alguien atrás que ha leído a fondo sus libros y que entiende lo que quieren contar .

Beatriz González refirió que el aislamiento de Fosse es natural porque “está muy concentrado, y los autores literarios no pueden hacer grandes obras teniendo una vida social por todo el mundo. Él ha hecho una entrevista mundial desde The Guardian, en inglés y en 2024 hará otras, pero creo que escribe mucho desde dentro, con una concentración muy profunda, por lo que necesita estar al margen del mundillo literario”.