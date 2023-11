“H

ace mucho tiempo, en un lejano país...”, con estas palabras se inician innumerables cuentos y relatos a lo largo y ancho del planeta desde épocas remotas. Un tiempo indefinido, extraviado, como el lugar donde suceden los hechos maravillosos que se narran. James Joyce no resistió a la tentación de comenzar uno de sus más bellos libros parodiando estas dos frases que abren las puertas de sueños y recuerdos.

La narración continúa con el había una vez , principio del relato impostergable. ¿Qué pudo haber una vez? Una dulce y bella niña llamada Cenicienta y su malvada madrasta, la princesa más bella del mundo y su celosa madrasta. Lo que había una vez son los buenos y los malos: el Bien y el Mal. Nociones edificantes de un universo maniqueo. Conceptos encarnados, de un lado, por bellas y buenas princesas, venaditos huérfanos, héroes y próceres insignes; del otro lado, por crueles brujas, desalmadas madrastras; sangrientos cazadores, despiadados y satánicos seres del inframundo.

Pero en la realidad, las cosas no son tan simples ni obedecen a un maniqueísmo más o menos primitivo. Las grandes narraciones, en verso o en prosa, no son siempre edificantes. Y buenos y malos se confunden. No hay ningún protagonista sin defectos, vicios, errores. La Ilíada, cantar y epopeya de la guerra de Troya, se inicia con la cólera de Aquiles, cólera funesta , que se pide cantar a la Diosa. Aquiles, uno de los héroes protagonistas de este canto, relato del combate mortal entre Oriente y Occidente, es un hombre con tantos defectos como virtudes. Y su cólera retardará el triunfo prometido por una parte de los dioses olímpicos, divididos también entre ellos. Los griegos enfrentan a otros héroes: los habitantes de Ilión, tan valientes y heroicos como ellos. Héctor es tan sabio como Ulises y Paris tan osado como Menelao. No se trata, pues, de la simple idea de los buenos y los malos.