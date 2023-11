Reyes Martínez Torrijos

Enviado

Periódico La Jornada

Martes 28 de noviembre de 2023, p. 2

Guadalajara, Jal., El historiador y catedrático José María Murià Rouret (CDMX, 1942) compartió que le es grato recibir el Homenaje al Bibliófilo José Luis Martínez de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara porque el tema editorial forma parte de mi vida misma, una especie de obsesión de que haya más libros .

Sobre el reconocimiento que se le concederá hoy, el escritor expresó a La Jornada el gusto que le da que lo reconozcan como bibliógrafo, ya que ese honor se lo han dado a gente de mucha importancia, generalmente de fuera, y es de las pocas veces que se lo dan a un local .

El colaborador de este diario participará en el conversatorio Las literaturas indígenas y la defensa de la identidad del Encuentro de Literaturas en Lenguas Originarias de América 2023 en la feria editorial, el 3 de diciembre.

Viví miserias bibliográficas

Murià Rouret mencionó: “Si algún mérito real tengo en favor de los libros, en cierta medida se debe a las miserias bibliográficas que viví en Guadalajara cuando era joven; por ejemplo, la biblioteca pública no servía absolutamente para nada.

Sólo había una librería más o menos buena, que tenía un sentido muy ahorrativo: cuando aparecía un libro compraban sólo uno; si iban a reclamar, pedían más.

Recordó que accedió en los años 60 a la preparatoria, a la universidad y al mundo de los libros; “había algunos en mi casa; leí todos en un verano. Los títulos que a mí me interesaban, de problemas locales, historia y todo eso, los teníamos que ir a comprar y sin mucho dinero.

Mi imagen de joven era de una miseria bibliográfica impresionante. La ciudad de Guadalajara no tuvo una biblioteca pública como tal, porque en la que llamaban así había un amontonamiento de libros inaccesibles.

El investigador ha centrado su trabajo en la historia de Jalisco, los acontecimientos de Nueva Galicia, el origen de la charrería y el desarrollo del tequila, entre otros temas.