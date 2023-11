Macrino regresó a Estados Unidos. Paso el tiempo y Cristina se quedó en la casa de la familia de esposo. Ellos la trataban como empleada y no como su nuera. Limpiaba, lavaba y cuidaba a los animales, sus jornadas de trabajo comenzaban muy temprano y terminaban al meterse el sol. En su cabeza sólo estaba esperar a que su esposo regresara, para que la familia estuviera junta. Los rumores no se hicieron esperar, las personas del pueblo decían que Macrino tenía una nueva novia en Estados Unidos. Cristina no lo podía creer. Pensó que era mentira, pero cuando intentaba hablar con su esposo y aclarar la situación, él no respondía. Las hermanas de Macrino le decían por teléfono que ellas no sabían nada, pero le aconsejaban que lo mejor era olvidarse de él. Cuando Cristina les preguntó sobre sus hijos, ellas le dijeron estaban mejor allá, que los dejara en paz, pues, según ellas, con su hija le bastaba.

Cristina se negó aceptarlo, por primera vez pidió ayuda a su familia. Habló con Catalina, su hermana que migró a Nueva York, hacía varios años. Catalina pidió apoyo a organizaciones en Estados Unidos. Le aconsejaron que Cristina fuera a la frontera y solicitara ayuda a las autoridades de Estados Unidos. Decidida, viajó dos días en camión desde la Montaña hasta Tijuana. El miedo hacia Macrino le hizo pensar que todo era un error y que se metería en problemas. El sentimiento la paralizó y no pudo salir ni de la terminal de autobuses y se regresó.

Una tarde recibió una llamada de Macrino diciéndole que lo olvidara, pues él ya no la quería y que era muy feliz con su nueva pareja. Lo que más le dolió a Cristina fue saber que sus hijos ni siquiera la extrañaban, pues les habían hecho creer que ella los había abandonado. Ahí se dio cuenta de que vivió engañada y que obligarla a regresar a México sólo fue para deshacerse de ella. Después de caer en una profunda tristeza que no la dejaba levantarse, decidió que tenía que ir por sus hijos, pues nadie más pelearía por ella. Tomó a su pequeña y emprendió el viaje de más de dos días de camino. Llegó a la frontera, buscó apoyo con organizaciones en Tijuana. Gracias a las terapias que llevó en el albergue donde se encontraba se dio cuenta que nunca fue cobarde, pues ella tiene un trauma por vivir bajo mucha violencia. Dejó de culparse por sus errores, entendió que el miedo la hizo actuar de esa manera. Se perdonó. Ella continúo buscando el permiso para entrar a Estados Unidos y luchar por sus hijos, pues es la única manera de recuperarlos. El anhelado cruce llegó. Una tarde de noviembre, Cristina junto con su hija se entregaron a las autoridades estadunidense. Lo que sigue no es fácil, pues ahora necesita recuperar a sus dos hijos y hacer que Macrino enfrente a la justicia.

* Integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan