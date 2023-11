E

s una de ocasiones en que la estrella internacional de la canción Taylor Swift se ha visto más devastada. Y no es para menos. Durante su multitudinario primer concierto en Río de Janeiro, una joven de 23 años murió por el intenso calor que azota a Brasil y países vecinos. Por duelo, aplazó su segunda presentación. En el lugar donde actuaba la cantante, la temperatura era de 59 grados. Los organizadores del evento, Time For Fun, no permitieron a los miles de asistentes llevar botellas de agua. Ante lo ocurrido, el Ministerio de Salud de Brasil ordenó que, de ahora en adelante, se permita a los conciertos llevar dicho líquido y comida. Y, además, en los de Taylor Swift los organizadores de sus dos últimas presentaciones fueron obligados a ofrecer agua potable gratis al público. Pero no los sancionaron por la muerte de la joven.

Lo que sucede ahora en el centro de Brasi, con temperaturas de hasta 60 grados, es otra muestra de que el calentamiento global va al alza. También en Siberia, en el cuerno de África y Europa, donde los termómetros marcaron temperarturas máximas. España se seca , afirman los expertos, y en Barcelona se raciona el agua para consumo humano. México no es la excepción con una sequía que afecta a 71 por ciento del territorio nacional, lo cual redujo drásticamente las cosechas de maíz y frijol, productos básicos en la dieta de 90 por ciento de la población. A la par, muere de sed el ganado en los estados del norte. Además, están al mínimo las 251 presas más importantes que abastecen de líquido a las poblaciones, como sucede con el sistema Cutzamala que surte a la Ciudad de México y su área metropolitana, donde viven 25 millones de habitantes.

Tres días después de la muerte de la joven en Río de Janeiro, un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advirtió que el mundo se encamina en lo que resta de este siglo a calentarse entre 2.5 y 2.9 grados Celsius. El informe se conoce poco antes de que comience en Dubái la cumbre sobre el clima COP 28. En ella se reafirmará seguramente la necesidad de tomar medidas urgentes, drásticas, para evitar que esta proyección se cumpla. Para lograrlo es necesario reducir en lo que resta de esta década en 28 por ciento la generación de gases de efecto invernadero en el mundo, a fin de no rebasar los dos grados Celsius; y en 42 por ciento para lograr un límite de 1.5 grados.