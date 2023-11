Alrededor de 77 por ciento de los niños de 12 a 15 años de edad navegan de seis a ocho horas diarias en promedio y utilizan aplicaciones para socializar, ver videos, hacer búsquedas y jugar en línea, pero 22 por ciento admiten haber tenido una situación que les incomodó y 53 por ciento señalan que en sus redes sociales les siguen personas que no conocen.

Explicó que no es conveniente que niñas, niños y adolescentes queden en la invisibilidad, pues las violencias en el ecosistema digital son duraderas, profundas y dañinas, además de que puede desembocar en delitos que se gestan o culminan en el mundo virtual .

Por esta razón, reiteró la importancia de convocar y abrir espacios pertinentes para que este grupo de la población participe, se les escuche, vivan su vida en paz y naveguen con seguridad.

Señaló que del sondeo más reciente que hizo Sipinna se desprende que los horarios favoritos son por la tarde (76 por ciento) y antes de dormir (42 por ciento), tiempo en el que no hay personas adultas que les acompañen, factor que les puede colocar en una situación de riesgo, especialmente porque la mayoría no sabe cómo pedir ayuda; sólo 6 por ciento acudieron a su familia, un porcentaje menor confió en amistades o en personal docente y casi no sabían de los servicios de emergencia telefónica 911 o del 088.