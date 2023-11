Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Lunes 27 de noviembre de 2023, p. 10

La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que no devolverá la residencia confiscada al ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, pues sobre el inmueble pesa un aseguramiento por otro caso penal pendiente, además de que impugnará la decisión de una jueza que favoreció al ex funcionario.

Se trata del inmueble localizado en Residencial La Retama, en la calle Ladera, colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, que según las investigaciones de la FGR fue comprada por Lozoya Austin por 3.4 millones de dólares, que habría recibido como soborno por parte de Alonso Ancira, ex director de Altos Hornos de México, a cambio de autorizar que la paraestatal adquiriera la planta de Agronitrogenados, operación que resultó fraudulenta.

El jueves pasado Ana Lilia Osorno Arroyo, titular del juzgado segundo de distrito en materia de extinción de dominio, decidió cerrar el caso por una supuesta retroactividad en la aplicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio en contra de Lozoya Austin.

Según la togada, la compra del inmueble se concretó en 2012, pero la legislación se promulgó hasta 2019, lo que a su consideración constituye una aplicación retroactiva de la ley.