Tlapa, Gro., En demanda de la reanudación del diálogo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y, a nivel estatal, con la gobernadora Evelyn Salgado, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) protestaron a las puertas del nuevo Centro de Rehabilitación Infantil Teletón que iba a ser inaugurado por el mandatario. Después de romper tres cercos de seguridad se plantaron infructuosamente a la entrada a la espera de López Obrador, quien al final no asistió al evento.

Era el compromiso en el que se les cita a las 10 horas del miércoles 29 de noviembre en las oficinas de la gobernadora y el jueves 30 con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

Mientras los asistentes comenzaban a salir del recinto al término de la ceremonia, Torres respondió cortante: no, no estamos satisfechos de ninguna manera. Debió estar el Presidente en este momento, para entregarle el pliego petitorio , criticando la actitud presidencial después del incumplimiento de las promesas que les hizo en campaña, entre ellas reformas en la Ley del Issste y modificaciones en el sistema de pensiones que impiden a los maestros jubilarse.

Entre consignas de los maestros, como gobierne quien gobierne los derechos se defienden , Torres dijo que no pedían otra cosa más que nos recibiera el pliego petitorio. Y auguró: no dudo que mañana en la conferencia mañanera se diga que los maestros radicales de la coordinadora interrumpieron un evento importante para los niños de la Montaña. Sin embargo, quienes provocaron todo esto fueron los gobiernos federal y estatal, quienes no permitieron que la marcha avanzara , en alusión a la irrupción que hicieron al lugar para realizar su protesta.

La protesta magisterial se registró después de que durante la noche el Frente Popular de la Montaña levantó todos los bloqueos que mantenía en los cuatro accesos a Tlapa en demanda de que el gobierno del estado atendiera sus solicitudes de construcción y reparación de escuelas, así como de caminos artesanales, entre otras.