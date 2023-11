Lilian Hernández Osorio

Lunes 27 de noviembre de 2023, p. 4

La precandidata única del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, impugnó la sentencia de la Sala Regional Especializada en la que se declaró la existencia de difusión de propaganda política que vulnera el interés superior de la niñez, por lo que el próximo miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) discutirá este asunto en la sesión pública.

Luego de la resolución que impuso la Sala Regional Especializada, la precandidata de la alianza formada por PAN, PRI y PRD presentó una inconformidad ante la Sala Superior, al rechazar que haya vulnerado el interés superior de la niñez en mensajes publicados en redes sociales, por lo que el pleno de esta instancia analizará si le da la razón o confirma la sentencia dictada por la especializada.

Otro asunto que se analizará en el pleno de la sesión del miércoles es un acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), impugnado por Samuel García sobre la respuesta a la consulta que hizo acerca de los efectos de la licencia temporal como gobernador de Nuevo León.

En el acuerdo INE/CG610/2023 del Consejo General del INE respondió que no podía anticipar si es elegible o no como candidato presidencial, si el proceso que está siguiendo para pedir licencia es suficiente o si puede o no elegir a su suplente, ya que ello implicaba invadir facultades del Congreso de Nuevo León, así como prejuzgar y analizar hechos futuros.

Ante esta respuesta, Samuel García recurrió al TEPJF para que determine aspectos sobre su licencia como gobernador de Nuevo León para contender por la Presidencia de la República.