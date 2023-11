–Lamentablemente tenemos un presidente chiquito, pequeño, con altura de miras muy bajitas que nos ha metido en serios problemas de divisiones internas, que ha traído la separación de importantes integrantes del partido, como Javier Corral, debido a su mala conducción. Es uno de los peores presidentes en la historia del PAN, si no es que el peor.

Si las encuestas se mantienen con la actual tendencia, el grupo parlamentario del PAN no sobrepasará los 15 miembros, cuando el actual se inició con 24, apuntó.

Cortés se ha hecho del control de los órganos internos y ya no existe la deliberación ni el debate que podría ayudar a modificar las decisiones. Ex gobernadores y prominentes figuras del panismo han optado por renunciar o distanciarse del partido.

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) inconformes con el acuerdo de la coalición Fuerza y Corazón por México para la distribución de candidaturas a la cámara alta pidieron a su dirigente nacional, Marko Cortés, rectificar el convenio, aunque estimaron difícil que eso prospere porque el PRI no se va a dejar y además dentro del blanquiazul no hay contrapesos.

Víctor Fuentes y Damián Zepeda demandaron modificar el convenio de distribución de las candidaturas. El segundo dijo, sin embargo, que está difícil que el PRI se deje. A la dirigencia del blanquiazul la chamaquearon; mostró debilidad y palo dado, difícil de quitar .

En su lectura de los hechos, Zepeda estimó que el acuerdo fue posible porque no hay contrapesos internos en el PAN. En otras épocas existían. Hoy se escuchan muy pocas voces, pese a que hay mucha inconformidad. Algunos militantes sienten que ya no hay nada qué hacer o que si dicen algo los van a castigar. Pero en 17 estados, el PAN no va a llevar candidato al Senado en primera fórmula, lo cual es desmotivante, subrayó.

Calculó que con la negociación, la próxima bancada de su partido tendría de 20 a 23 senadores, incluidos los plurinominales, cuando la actual comenzó con 24. En cambio, el PRI va a aspirar a tener de 18 a 20 contra los 10 actuales.

No sé en qué estaba pensando la dirigencia, ”pero nadie dice nada porque tiene el control de los órganos internos y va a nombrar candidatos, plurinominales, todo”.

En contrapartida, el senador José Alfredo Botello recordó que el Consejo Nacional panista aprobó suscribir el citado documento. Se le dio la confianza a la presidencia y con base en las condiciones y las negociaciones, lo firmó.

El también consejero nacional dijo que Zepeda conoce cómo se gestionan este tipo de negociaciones. Y así como respetamos lo que acordó su dirigencia, hoy respetamos lo que decidió la actual .

Por lo demás, consideró que no hay condiciones para modificar el acuerdo, pero sólo hasta el final, cuando ya hay un registro, existe certeza de que va determinado personaje.