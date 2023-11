D

icen por ahí que, escondida en el último rincón de la política mexicana, aparece una precandidata a la Presidencia de la República por esa entelequia denominada Frente Amplio por México (ahora Coalición Fuerza y Corazón por México; mañana quién sabe) que desde el principio sólo ha sido una figura decorativa que mete la pata un día y el siguiente también, sin enterarse de que las decisiones se toman en otra parte, con todo y su equipo de trabajo , mientras ella se apasiona con TikTok, en la creencia de que así ganará la elección, por mucho que lleve entre 30 y 50 puntos de desventaja frente a Claudia Sheinbaum.

Gálvez es cada día más débil, y mientras ella la pasa bomba jugando a quién es más , fuera de cámara los tres cochinitos ( Alito, Marko y la cara visible de los Chuchos) siguen las instrucciones del dueño de la granja (Claudio X.), se sirven con la cuchara grande y se reparten el pastel. En síntesis, por si a estas alturas hubiera duda, Ladygelatinas está condenada al fracaso.

Poco antes del triunfo electoral del esperpéntico Javier Milei en Argentina, el mafioso Mauricio Macri –cabeza visible de Juntos por el Cambio– hizo público que el ahora presidente electo lidera una agrupación no madura, sin equipo y fácilmente infiltrable . Perdió su candidata (Patricia Bullrich, un personaje verdaderamente nefasto), por lo que el ex mandatario llevó a cabo su maquiavélico plan: aprovechó lo que él mismo denunció y se dedicó a infiltrar a esa agrupación no madura y ahora al menos la mitad del gabinete de Milei es macrista –especialmente en áreas sensibles como economía y seguridad–, con la consigna Milei al gobierno, Macri al poder .