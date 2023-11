E

l presidente Biden develó su estrategia de relección en momentos en que, según las encuestas, existe la posibilidad de que Donald Trump pudiera regresar a la Casa Blanca. Para evitar lo que él y muchos otros consideran sería un desastre, parte de la estrategia de Biden consiste en darle a la sociedad estadunidense un diagnóstico de lo que padecería de suceder ese desaguisado. La estrategia no parece ser del todo errónea. Su parte fundamental consiste en exhibir la cadena de atrocidades que el ex presidente perpetró en contra de la mayor parte de la sociedad, amén de las trapacerías por las que se ha visto obligado a pasar los últimos meses defendiéndose en tribunales federales y estatales.

El cambio es necesario, ya que la sociedad ni entendió ni quiso aceptar los cambios que el presidente instrumentó para el crecimiento de la economía: reducción de la inflación, incremento en el salario mínimo, aumento en el empleo, etcétera. Todos ellos no fueron lo suficientemente oportunos para detener la caída en la popularidad del presidente. Su insistencia en resaltar una y otra vez el beneficio de todos esos logros no penetró ni en la conciencia de la sociedad ni tampoco en los medios. Paradójicamente tuvieron el efecto contrario creando una imagen adversa del presidente. Pero es urgente detener a Trump en su carrera por la presidencia y no se puede postergar. Por esa razón obligó a Biden a cambiar la estrategia de resaltar los logros de la actual administración por una que induzca el miedo ante el caos que pudiera ocasionar el regreso de un personaje tan siniestro como Trump.