ufragio efectivo, no relección”. Esta divisa apareció infaltablemente en el discurso político y en la papelería oficial durante varias generaciones. Prohibía estrictamente la relección de cualquier funcionario público. Es una bandera heredada de la Revolución Mexicana, enarbolada para tirar al dictador Porfirio Díaz. Contuvo la ambición de los presidentes de perpetuarse en el poder. Algunos fueron tentados: Luis Echeverría, Carlos Salinas de Gortari. Con muchas voces en contra de los que pensamos que es un retroceso permitir la relección, el sexenio pasado fue modificada la Constitución. Los senadores pueden ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados federales hasta por cuatro. Con la jornada electoral de junio del año próximo a la vista, 467 diputados federales (de un total de 500) y 88 senadores (de 128) han manifestado al Instituto Nacional Electoral su intención de repetir en el cargo. No necesitan justificarlo con un reporte sobre su desempeño. Muchos ni siquiera asistieron a todas las sesiones (habrá casos de excepción, por supuesto). Necesitan que su partido los apoye y los líderes se sirven primero. En un país de jovenes, la formación de una casta legislativa de corte neoporfirista es una frustración para sus aspiraciones. Lo peor es que no se puede corregir el error más que con la aprobación del Congreso y los legisladores nunca votarían contra sus intereses. Un caso parecido al de los subsidios a los partidos.

Amarrando el tercer lugar