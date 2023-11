Durante la campaña electoral argentina, Milei señaló que de alcanzar la presidencia no se reuniría con el líder izquierdista, a quien calificó de corrupto y comunista .

Mondino subrayó la importancia que tiene firmar cuanto antes el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el bloque sudamericano del que Milei amenazó con retirar a Argentina.

Una visita de Lula a la ceremonia de cambio de mando en Argentina no está sin embargo garantizada, indicó Vieira, quien señaló que el líder izquierdista no ha visto la carta de Milei y los dos líderes no han conversado telefónicamente.

Una fuente de la presidencia brasileña comunicó el lunes que Lula no asistirá a la asunción del nuevo gobierno argentino, y un ministro del gobierno brasileño señaló que Milei debería primero ofrecer disculpas para abrir un diálogo entre ambos líderes.

A la cita asistirá el ex mandatario brasileño de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022), quien dijo que con el triunfo del argentino la esperanza vuelve a brillar en América del Sur .

Por lo pronto, Milei viajó anoche a Nueva York, en un viaje espiritual , donde visitará la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el rebe de Lubavitch , fallecido en 1994.

Milei, primero va a Nueva York a dar las gracias (religiosas) por el lugar que le ha dado (la vida) y después mantendrá reuniones de trabajo en Washington , aseguró después su vocero, sin dar más detalles, ante una consulta de la agencia de noticias Reuters.

Dos o tres señales

En tanto, el presidente saliente, Alberto Fernández, reveló que hasta dos o tres veces apareció la luz de una mira telescópica dentro del helicóptero en el que se desplazaba y que todas se produjeron después del intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández del 1º de septiembre de 2022.