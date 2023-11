Sánchez encabezó un acto del Partido Socialista Obrero Español, que congregó a más de 10 mil militantes, en el cual, junto con el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, defendió la amnistía general a los líderes, militantes y simpatizantes del independentismo catalán que se aprobará en las próximas semanas.

Madrid. A su regreso de una breve gira por Medio Oriente, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró ayer sus críticas al Estado de Israel en el conflicto con Palestina: condenar los viles atentados terroristas de una banda terrorista como Hamas, y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza, no es cuestión de partidos políticos ni de ideología, es cuestión de humanidad .

Rodríguez Zapatero declaró: “a mí me acusaron también de apoyar al terrorismo cuando retiré las tropas de Irak, pero teníamos razón, como tú la tienes ahora. Es de un dirigente socialista digno, decir con claridad que el derecho de defensa nunca podrá incluir que haya víctimas inocentes, niños y civiles, nunca, en ningún sitio, en ningún momento de la historia y ante ningún país. ¡Nunca! ¡Matar es sólo matar, no es defender nada!