Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 27 de noviembre de 2023, p. 8

En Burbujas Urbanas, parte de DeamaFest 2023, se desarrolla un monólogo con un actor o actriz dentro de una esfera que rueda en espacios abiertos o plazas públicas, como en Déjame ser tus ojos, que aborda el tema de la aceptación de uno mismo y de vivir de manera alegre .

La obra dura 30 minutos. De Verónica Bujeiro, la dirección de Perla de la Rosa y la actuación de Ana Ligia, se presentará en la explanada del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), el 2 y 3 de diciembre, con la finalidad de hacer del monólogo algo que pueda compartirse con el público y, a la vez, éste se sienta integrado .

Ana Ligia contó sobre esta experiencia: “ Tomando una línea del tema I’ll be your mirror, de The Velvet Underground & Nico, Bujeiro crea una relación con quien se mira en el espejo, que al devolver la imagen se convierte en censora, amiga, enemiga y cómplice. Le revela los secretos del cuento de hadas, y la relación madre e hija”.

Es decir, en este monólogo, la autora plantea un diálogo entre el Espejo, mi personaje, y la mujer que se observa en él; o sea yo misma; en realidad todo el tiempo tengo que reaccionar a lo que ella me pregunta. Será una experiencia muy divertida y única .