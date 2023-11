Rivas reconoció que Voces en la sombra “es un libro que no hubiera querido escribir. Desde mi primera novela me ha atraído la vida de mujeres extraordinarias pero desconocidas, y encontré a estas en un viaje en París. Algo, no sé explicarlo bien, me llevó a decirme que tenía que escribir de las dos y unir las historias.

Sobre las esposas de los reconocidos franceses, Adèle y Danielle, Beatriz Rivas dijo que ambas coincidieron en ser infieles primero a sus maridos. Danielle se involucró con su profesor de tenis y Adèle con el mejor amigo de Victor Hugo. “Son cuatro personajes muy redondos e interesantes. Traté de hacer seres humanos sin culpar a nadie.

Miterrand a veces llegaba a la casa familiar y abría la puerta del dormitorio y veía su esposa con su amante, se sentaba en la cama con el periódico y platicaban los tres. Me caen bien que no fueran los hombres malditos que engañan a sus mujeres.

Aunque la narración no es sobre Victor Hugo ni Mitterrand, Rivas sostuvo que las protagonistas vieron en ellos a hombres extraordinarios. Muy inteligentes, dedicados y tenaces, por eso me costó trabajo que no fuera una biografía. Quien no sepa nada de sus vidas se entera de su infancia, juventud, estudios, sueños y metas, porque con ellas eran muy sinceros. Es ver al hombre desde adentro, no al gran estadista ni al gran escritor .

Juliette Drouet y Anne Pingeot, refirió la también tallerista, eran muy diferentes. La primera fue huérfana, pobre y estuvo en un convento. “Era mucho más sumisa. Fue actriz, que en esa época no era muy prestigiado, modelo de escultores y madre soltera. Todo un escándalo. Victor Hugo no la dejaba salir sola. Él se iba con su familia a una casa maravillosa y le buscaba un departamentito mísero a dos cuadras para tenerla cerca.

En cambio, Anne Pingeot viene de una familia burguesa muy conservadora. Tuvo mucho interés en el arte. En parte gracias a ella se hizo el Museo de Orsay en París. Fue conservadora y muy discreta. En cada elección, rogaba que no eligieran a François. Le gustaba estar en las sombras y conservar su vida privada. Hasta la fecha sólo ha dado una entrevista.