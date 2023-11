Ángel Vargas

Lunes 27 de noviembre de 2023

La escritora Lídia Jorge, una de las voces de la literatura portuguesa más prominentes, traducidas y premiadas de las épocas recientes, reafirmó en entrevista con La Jornada su convencimiento del papel fundamental del arte y la literatura en este momento tan crítico que atraviesa el mundo contemporáneo por la guerra en Ucrania y lo que ocurre en la franja de Gaza.

La literatura es una instancia provocadora; quiere hacer y encontrar algo que no está claro, se preocupa por el destino. Es exactamente la misma cuestión que toda la gente hace, sólo que no encuentra las palabras , expresó.

Los escritores y poetas hallan la fórmula que va al encuentro de los otros; es una especie de corriente que liga a la gente. Hace unos días hablaba del papel que juega la literatura, que es hermanarnos, porque escribimos en diferentes lenguas, pero el imaginario es universal , dijo la autora lusa, nacida en 1946 en Boliqueime dentro de una familia dedicada al campo.

La escritora explicó que se siente muy afectada por el actual contexto global. Para mí, es un momento verdaderamente triste, porque es la caída de la utopía , señaló en referencia a ese pensamiento feliz y optimista de la llamada generación Baby boomer, a la cual pertenece, que esperaba nunca asistir a otra guerra.

Consideró que si bien la humanidad ha tenido momentos dramáticos que después se superan, ahora estamos viviendo acaso el más drástico, porque es el primero en la historia donde el destino humano realmente puede cerrarse.

Orgánicamente, tengo esperanza; no soy optimista, el optimismo es otra cosa; soy un ser con esperanza, tengo la idea de que hay una continuidad, que los humanos somos seres muy especiales; no somos sólo animales, aunque los científicos nos han enseñado que somos como los dinosaurios, que se han extinguido, y nosotros también nos vamos a extinguir , externa.

No concibo que eso sea posible, porque si somos animales que vamos a desaparecer, eso sería un escándalo para el cosmos, porque nosotros somos los que pensamos el cosmos. Por eso me parece que algo debe ocurrir. Tal vez soy un poco tonta, pero sobre todo lo siento cuando veo a los niños; no me parece posible la destrucción de nuestra humanidad.

En 2018, la autora asistió a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara como parte de la delegación de Portugal, país invitado de honor de esa edición. Dos años más adelante, fue reconocida con el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, que se otorga en ese encuentro, pero no pudo recibirlo en persona, sino de manera virtual, debido a la pandemia de covid-19.

Un lustro después de aquella visita, en la que presentó su primera novela traducida y publicada en México, Los memorables, la multipremiada autora regresa a la capital tapatía para participar de nueva cuenta en el suceso editorial y literario más importante de Iberoamérica.