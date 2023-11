El tiempo de estancia de los migrantes se alarga porque, aunque tengan cita, aseguran que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) no los deja avanzar a los estados del norte, hasta un día o dos antes de la fecha de entrada a Estados Unidos.

Tapachula, Chis., La mayoría de los migrantes que permanecen varados en el centro del país están en esta condición debido a que no han obtenido la cita para solicitar refugio en Estados Unidos a través de la aplicación CBP One. Las encuestas de agosto a octubre de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) arrojan que la tendencia es que apenas entre 8 y 10 por ciento ha logrado realizar este trámite.

A mí y a otros que veníamos en el bus nos bajaron, a algunos les pidieron dinero y a otros les metieron la mano en sus bolsillos para sacarles lo que tenían. Yo como no tenía dinero, les dije que ya tenía mi cita en Estados Unidos, pero me la rompieron y me regresaron a Tapachula , sostuvo.

Recorrido por Tapachula

La Pequeña Amal, marioneta de tres metros que representa a una niña siria refugiada, recorrió Tapachula, que concentra más de la mitad de todas la solicitudes de asilo que se registran en el país, para dejar un mensaje de esperanza a las personas en contexto de movilidad.

Al ritmo de música, bailes, gritos y aplausos, la Pequeña Amal recorrió la avenida central sur de la ciudad y concluyó en el Centro de Desarrollo Comunitario, donde cientos de niños, mujeres, refugiados y solicitantes, así como ciudadanos en general, le dieron una cálida bienvenida.

Amal concluirá su gira hoy en el municipio de Suchiate, donde se ubica el río del mismo nombre, límite con Guatemala.