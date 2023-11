Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 26 de noviembre de 2023, p. 10

Con la Nueva Escuela Mexicana (NEM) buscamos una profunda transformación del ciudadano que queremos formar, pero sobre todo preguntar para qué queremos el conocimiento y cómo lo usamos, ese es el fundamento de nuestra propuesta , afirmó Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública.

En entrevista con La Jornada aseguró: Queremos tener estudiantes de excelencia, con grandes sueños, pero no sólo para que estén bien, sino para que puedan ayudar a la comunidad en la que viven .

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoció que se trata de un proyecto que implica muchos retos, no es fácil, pero estamos demostrando que es posible construir una escuela diferente y otra forma de entender el quehacer educativo .

A los maestros, insistió, “los estamos reconociendo, y lo hacemos respetando su autonomía como docentes. Les decimos: ‘tú sabes lo que se necesita en el salón, cumple con el requisito del conocimiento que deben tener los alumnos y adelante, avanza de la mejor manera posible”.