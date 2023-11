Uno de los pendientes más urgentes, recalcó, es homologar el delito de feminicidio en todo el país, ya que hay diferencias en el tipo penal entre entidades, y a veces es demasiado difícil su tipificación.

A su juicio, se debe elevar la pena para los feminicidas, a fin de que sea mayor a 50 años, porque tendría que ser superior a la establecida para el homicidio, dado que priva de la vida a una mujer en razón de género.

Los feminicidios ocurren en el círculo más íntimo y más cercano a la víctima, como el novio, compañero o esposo, y ahí reside el problema, porque es muy difícil probar el delito .

La ministra en retiro resaltó asimismo que otro de los pendientes en la materia es capacitar a los agentes del Ministerio Público, a los jueces, porque todavía el sistema de justicia no se encamina para poder atacar las violencias de género.

“Cuando una mujer víctima de violencia llega al juzgado a denunciar, normalmente el ministerio público no es sensible y al no entender lo que pasa una mujer agredida, la recriminaliza, o simplemente le da carpetazo o la ignora, o la manda a su casa y le dice: ‘no se queje usted.’”