Agregó que el hecho de que los casos tarden años en resolverse o que no se resuelvan o estén mal investigados es porque existen vicios en las indagatorias .

Lo anterior puede ser el resultado de cuando no se encuentran indicios porque no se buscan, o se pierden las muestras o los rastros biológicos, o porque no se estudia un caso con perspectiva de género .

Tras señalar que la licenciatura existe hace 10 años y se impartía en Medicina, pero que la escuela va a cumplir recién un año, detalló que es una carrera multidisciplinaria que abarca conocimientos en física, matemáticas, ciencias biológicas y químicas, criminalística, sicología, derecho, respeto a derechos humanos y perspectiva de género.

Por separado, Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, indicó en un mensaje que el gobierno de la 4T trabaja todos los días en la erradicación de la violencia de género y en la prevención .

La Secretaría de Educación Pública anunció que se suma a los 16 días de actos contra la violencia de género, por lo que realizará la jornada Activismo comunitario para la paz y la seguridad de las mujeres .

Por ello, llevará a cabo diversas acciones y actividades para promover en el sector educativo la prevención de la violencia, el maltrato, la discriminación, así como acciones que permitan un país igualitario, justo y en paz.