S

ara: –Perdónenme, doctora Linares, llegué tarde porque tuve un problema con Narciso y discutimos muy fuerte. No pude controlarme y lo amenacé con abandonar la casa y no volver. No sé cómo se me ocurrió eso. Antes, a cada rato, por cualquier cosita que le disgustaba él me salía con lo mismo y yo, la tonta de Sara, le suplicaba que por favor no se fuera.

Dra. Linares: –Y él, ¿cómo reaccionaba?

Sara: –Repitiéndomelo y repitiéndomelo hasta el cansancio. Una vez, me acuerdo, se metió en su cuarto y se puso a guardar sus cosas en una maleta porque según él se iba en ese momento. Aunque me dé vergüenza, tengo que confesarle que me le hinqué para suplicarle que lo pensara bien, que no en todas partes iba a tener las ventajas que le daba en la casa: comida humilde, ropa y cama limpias, y un dinerito para sus gastos.

Dra. Linares: –¿Él nunca intentó cubrirlos por su cuenta?

Sara: –A veces, cuando encontraba algún trabajo. Entonces me prometía las perlas de la Virgen para cuando le mejoraran el puesto. Los domingos, mientras le hacía el desayuno, él se sentaba muy formal a ver la sección de casas en venta del aviso oportuno y me iba preguntando si me gustaría un departamento de tres recámaras, dos para nosotros y una para montar su estudio; o una más grandecita, por si se me antojaba reinstalar mi taller de costura. (Se frota el pecho.) No sé qué me sucede: tengo la boca seca, como de papel, ¿podría regalarme un vaso de agua?

II

A su regreso, la doctora Linares encuentra a Sara frente a la ventana, mirando arrobada la calle:

Dra. Linares: –Sara, ¿en qué piensa?

Sara: --Veía a la gente que pasa y pensé si todas tendrán el mismo problema que yo.

Dra. Linares: –Si no los mismos, otros. Por cierto, ¿qué edad tiene Narciso?

Sara: –En diciembre cumplirá 40 años. Quiere celebrarlos en la Barranca del Cobre porque sus amigos le han dicho que es una maravilla. La discusión de esta mañana fue precisamente porque yo, con el sueldo que gano en la fábrica, por el momento no puedo hacer ese gasto. Él me dijo que sí podía hacerlo con lo que iba a recibir de aguinaldo. Ni me han dicho si me lo van a dar.

Dra. Linares: –A ver si he entendido bien, ¿su hijo tiene 40 años y depende completamente de usted?

Sara: –No cuando le sale algún trabajo, pero dura poco en todos porque le molesta el trato que le dan, porque los jefes no lo toman en cuenta o simplemente porque no le conviene el horario tan temprano.

Dra. Linares: –Si usted no le solucionara sus problemas, ¿Narciso sería tan exigente?

Sara: –No. Mi esposo Artemio me lo advirtió mil veces, pero no le hice caso y me arrepiento.

Dra. Linares: –Y ahora que ve la situación, su marido ¿qué opina?

Sara: –Nada. Ya no vive con nosotros: se hartó del hijo. Se fue a trabajar a León, donde su hermano Élfego es encargado de una talabartería. Me pidió que me fuera con él, pero Narciso se volvió loco porque iba a dejarlo solo y no me atreví a irme.