La ocupación es la que engendra esta monstruosidad. Genera violencia para los perpetradores y para las víctimas. Las víctimas están muertas. Los perpetradores tendrán que vivir con lo que han hecho. Así como sus hijos. Durante generaciones.

La solución no puede ser militar. Sólo puede ser política, con los israelíes y los palestinos viviendo juntos, o uno al lado del otro, en dignidad, con los mismos derechos. El mundo tiene que intervenir. La ocupación tiene que terminar. Los palestinos deben tener una madre tierra viable. Si no, la arquitectura moral del liberalismo occidental dejará de existir. Siempre fue hipócrita, lo sabemos. Pero aún eso ofrecía algún tipo de refugio. Ese refugio está desapareciendo frente a nuestros ojos.

Así que, por favor –por el bien de Palestina e Israel, por los vivos y a nombre de los muertos, por los secuestrados que tiene Hamas y los palestinos en las prisiones de Israel–, por el bien de toda la humanidad, que haya un cese el fuego ya.

*Discurso pronunciado por la escritora en el Festival de Literatura de Múnich, el 16 de noviembre de 2023. Se reproduce con la autorización de la escritora.

**Arundhati Roy es autora de las novelas The ministry of utmost happiness, The god of small things, y de My seditous heart (colección de ensayos), entre otras obras, y activista por los derechos humanos y el medio ambiente.

Traducción: Tania Molina Ramírez