Domingo 26 de noviembre de 2023, p. 21

Valle de Bravo, Méx., La alcaldesa morenista del municipio de Valle de Bravo, Michelle Núñez Ponce, acusó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de indolencia ante la situación en que se encuentra la presa Miguel Alemán, parte fundamental de la economía de la demarcación, y pidió la intervención urgente del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar el colapso del embalse.

La edil demandó públicamente a la Conagua explicar por qué otorgaron permisos o concesiones a particulares para que tengan lagos artificiales en las partes altas de la localidad.

Hemos tenido muchas mesas de trabajo desde hace dos años y medio. Yo me he sentado en tres o cuatro ocasiones con la dependencia, pero no hemos visto acciones concretas , explicó Núñez.