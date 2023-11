A

mables lectores solicitan aclaraciones sobre la deuda de México. En particular, el estimado compañero profesor universitario José Vargas Mendoza, de mi querida Facultad de Economía en la UNAM, pide aclarar un poco la idea de que nuestro endeudamiento –privado y público– ya casi equivale a nuestro producto interno bruto anual. Sí, justamente a cerca de 30 billones de pesos (millones de millones, en nuestras unidades), que muy probablemente alcance nuestro PIB en 2023.

Efectivamente, según los Criterios Generales de Política Económica (Criterios), sustento de la discusión presupuestal de 2024 en el Congreso de la Unión, el monto nominal del PIB de este año alcanzará 31.963 billones de pesos. Es decir, 31 mil 963 miles de millones de pesos. Así, con los 17.50 pesos por dólar, estimados para este 2023, el monto del PIB en dólares corrientes del 2023 sería de mil 826 miles de millones de dólares.

Y en cuanto a la deuda, con los últimos datos del Instituto de Finanzas Internacionales de hogares (IIF), empresas no financieras, empresas financieras y gobierno (www.iif.com), la deuda global de México se estima en cerca de mil 650 miles de millones de dólares. Así, el porcentaje que representa esta deuda en el PIB será de 90 por ciento. Conviene recordar –en todo caso– que los billones nuestros son millones de millones. Y que los billones estadunidenses son miles de millones. Por eso, me he permitido indicar las unidades en dólares como miles de millones, sin aludir a billones de un tipo o de otro. Además –según se me solicitó– utilizo los datos del IIF, que integran el endeudamiento de los cuatro sectores básicos señalados antes.