La nayarita y su familia fueron golpeados por el vehículo, por lo que la deportista perdió a su hermano y tuvo como secue-la una discapacidad en la pierna derecha que le impide flexionarla. Su crecimiento ya no fue normal y sus músculos no se desarrollaron correctamente. Pese a todo, Osiris siguió adelante y convirtió su tragedia en un motor para demostrar que no hay imposibles.

▲ En el penúltimo día de actividades, la abanderada nacional Fernanda Vargas se llevó el oro en taekwondo. Además, Osiris Machado, con un lanzamiento de 41.61 metros en disco logró el metal dorado y marca global, mientras en boccia se cerró con el bronce en dobles mixtos obtenido por Karla Manuel y Édgar Mora. Foto Conade y Copame

Es un sentimiento sin comparación, me siento emocionada. La competencia no fue sencilla, pero ya me había enfrentado antes a mis rivales y sabía lo que me esperaba.

Luis Nájera añadió una plata a la cosecha de la disciplina en la categoría de menos de 80 kilos.

En el último día de actividades en boccia, México obtuvo bronce en dobles mixtos BC4 con Karla Manuel y Édgar Mora. En badminton, Maximiliano Ávila logró plata en la modalidad individual SL4.

Una reingeniería

La delegación mexicana concluye hoy su participación en los Juegos Parapanamericanos con una cosecha menor a la de hace cuatro años, pero la certeza de que la nueva generación que debutó en Chile obtendrá grandes resultados en las competencias venideras.

Nuestro objetivo era refrendar el tercer lugar; sin embargo, nuestra situación era complicada por la renovación que vive el deporte paralímpico. Hay jóvenes que necesitan madurar. Algunas disciplinas obtuvieron buenos resultados y otras se quedaron cortas, pero es algo que esperábamos , comentó Liliana Suárez, titular del Comi-té Paralímpico Mexicano.

Hasta ayer, México sumaba 125 metales: 29 de oro, 46 de plata y 50 de bronce, cifra menor a la obtenida en la edición de Lima 2019, donde se lograron 55 áureas.

Vamos bien, aunque necesitamos trabajar más en el semillero.

Suárez comentó que la mitad de la delegación tricolor tuvo su debut en una justa continental.

Muchos atletas han participado apenas en competencias juveniles. Nuestros deportistas consolidados ya no lograron oros, pero es parte de un proceso, de una transición.

La delegación nacional se ubica en el cuarto sitio del medallero por debajo de Brasil, Estados Unidos y Colombia.