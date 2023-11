–Mi abuelo se dedicó a hacer pulque; medía dos metros, de piel blanca, ojos azules; mi abuela era morena –él le decía mi prieta , mi india –. Mi abuela era más morena que yo, de cabello muy negro, casi azulado y larguísimo, de trenzas que le caían debajo de las rodillas. Tengo una imagen de esta familia siempre en pugna y siempre en armonía, y me encanta, porque entreteje una parte de lo que es mi cultura y mi mexicanidad, y me repito que es de donde vengo.

–Elena, hoy llegué contigo con ganas de comer, de conversar, platicar como no había hecho hace tiempo. Soy periodista, documentalista y doy clases. De alguna manera, sin querer, me volví gestora cultural para generar proyectos que me apasionaban y, por tanto, me convertí en productora, gestora de mí misma. Para mí, el diarismo ha sido el cruce de muchas tareas y aspiraciones que logré hacer coincidir. Mis logros dependieron de diversas circunstancias, porque llegué al periodismo de manera accidental: iba a estudiar teatro, me había entregado durante 12 años al piano; mi padre, Gustavo Velázquez Méndez, fue concertista. Luego mi padre dio un cambio para volverse rocanrolero, un gran músico de la época del rock mexicano. Como él y mi tío eran pianistas, salieron de la música clásica, Bach y Beethoven, y, al igual que otros de su generación, se involucraron en el rocanrol mexicano: malteadas, crinolinas, moños y rocolas; un rock mucho más ligero, más soft, como el de Los Hooligans y Los Sinners, a diferencia del rock europeo o estadunidense. Luego, mi padre y mi tío, Alejandro Velázquez Méndez, tocaron con los Teen Tops, Los Locos del Ritmo... esa generación de rocanroleros muy ligeros.

“Tengo tres hermanas, dos que son gemelas y yo, que soy la única que estudió piano, porque así decidió mi padre. Nunca entré al Conservatorio porque mis papás escogieron para mí una escuela normal y estudié con una maestra del Conservatorio que mi padre escogió porque fue su profesora, Ella Rivas de Saldívar, quien ya murió. Dos veces a la semana, tomaba clases con ella, en la calle de Guadalquivir, en la Cuauhtémoc, e iba a pie y sola, porque nací y viví en la calle de Río Rin.

Una de mis hermanas tomaba piano, pero lo dejó por la guitarra. Fui la primogénita de la familia Velázquez Méndez, que deseaba un hombre, porque era una familia de arte, pero también conservadora, por eso soy tan masculina y me dediqué a defender mi derecho al arte y a la creación en una cultura patriarcal muy dura. Así me fui haciendo; fui la primogénita de esta familia de músicos; mi abuela Luz María Méndez cantaba y se dio a conocer como Lucha, cantante de tradición popular.

–¿Cómo te apasionaste por las artes?

–Durante 12 años estudié piano clásico. Lo he abandonado, pero puedo recuperarlo. A través del piano entré al teatro, a Bellas Artes, a los 17 años, gracias al apoyo de mi madre, a una de las escuelas de Iniciación Artística, durante tres años con Gerardo Campbell, quien murió de VIH.

“Campbell no sólo fue mi profesor, sino un gran amigo: generamos una comunidad y a los 17 años hice con él Un embrujo, Amores perros y otros papeles importantes. Se volvió un buen cómplice y entré a ese mundo de amigos homosexuales y lesbianas, y comprobé lo duro de su elección.

“Me involucré solidariamente y en vez de tres años, permanecí cuatro. Terminé la prepa y le dije a mi padre: ‘Quiero estudiar actuación’. Respondió: ‘De ninguna manera, primero haces una carrera y luego estudias actuación’. Comprobé su conservadurismo, porque decía que primero era la carrera universitaria y luego la vocación. Entré a literatura dramática y a teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y, al mismo tiempo, entré a la escuela de arte dramático de Televisa.

“La directora, Martha Zabaleta, madre de Susana Zabaleta, fue mi guía. Mi padre se opuso: ‘De ninguna manera, ¿cómo vas a entrar a una escuela de actores de Televisa? No’. Estudié teatro en la UNAM mientras él montaba una obra con Gerardo Campbell y al final tuve dudas: tal vez el teatro no era mi camino, y seguí escuchando las voces familiares que me aseguraban que me iba a morir de hambre, si no hacía una carrera universitaria. ¡He aquí el conservadurismo de las familias mexicanas!