En el periodo comprendido entre 1980 y 2000, el artista se consolidó en el panorama mexicano. Navarrete señaló cuadros de su producción temprana en la que había muchas referencias a la ciudad, aunque una urbe en construcción, que no la evocan, sino que se concentran en su superficie, la cual no es plana ni inerte .

Castro Leñero fue gran melómano y quiso trasladar los ritmos musicales al lienzo, como se observa en Canción pigmea III (2007). Solía decir que la belleza depara la pasión de la conmoción , porque buscaba conmover .

En su periodo de consolidación, Francisco Castro Leñero experimentó un relevo generacional , en el que los pintores que habían monopolizado las salas de los museos se vieron obligados a ceder el paso a los artistas emergentes. En esa época, el galerista Benjamín Díaz promovió a Castro Leñero en Canadá, esfuerzo que trajo un cambio de lenguaje pictórico, porque ahora su público era otro . Es un momento en el que su obra adquiere una opulencia de paleta , dijo Navarrete.

En busca de una conexión

Con el cambio de siglo hay nuevos desarrollos en la obra de Castro Leñero; por ejemplo, el empleo de la cuadrícula, una estructura apacible, carente de ego . Sin embargo, de repente prescinde de la cuadrícula –aunque no del todo– y su obra se vuelve más lírica , término que tal vez no le hubiera gustado, y libre; entonces, produce un cuadro como Desplazamiento (azul), 2003. Las obras de este periodo parecen vibrar y dar la impresión de hondura . Buscaba propiciar en el espectador una experiencia de tipo espiritual; es decir, una conexión con lo que no conocemos , aseguró Navarrete.

Para la obra atípica de la tercera sala se exhibe la escultura Signos verticales, 4, 5 y 7, de la serie Señales (2021), que se recuperó para una exposición en la galería Ethra. Fue una manera del artista de decir: los pilares de mi lenguaje son la geometría y la construcción , afirmó la curadora.

A partir de 1982, y durante varias décadas, Castro Leñero fue maestro de dibujo de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Consideraba el dibujo naturalista la primera herramienta del pintor . La última sala hace referencia, entre otras cosas, a su experiencia en Cambodia, adonde, junto con Fernando Aceves Humana, llevó una prensa para grabar porque carecían de una.

También se incluye la pintura de siete metros de largo que realizó para un proyecto que en 2010 emulaba a aquella concebida por Fernando Gamboa para Osaka, Japón. La exposición Francisco Castro Leñero: Una lógica de la belleza permanecerá hasta el 3 de diciembre en el Museo del Palacio de Bellas Artes.