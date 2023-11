Guadalajara, Jal., Las Ciencias de la Felicidad, que buscan cómo mantener, provocar y promover esta emoción, son esenciales tras la pandemia. Era natural que las familias, en particular los jóvenes, los niños y las niñas, no emergieran felices porque pasamos cosas muy rudas , sostuvo la bióloga María Emilia Beyer.

La investigadora refirió que en este estudio intervienen la sicología y la siquiatría, entender cómo se cruzan los neurotransmisores para generar lo que llamamos felicidad es un tema importante. Sobre todo la neurobiología, la neuroquímica y la endocrinología, que estudia las hormonas, mensajeros químicos involucrados en entender cómo funciona la felicidad .

¿Qué pasa?, ¿qué no tienes?, ¿qué se promueve con ciertas actividades?, ¿cómo funciona el circuito de recompensa del cerebro? Y, en suma, la serie de neurotransmisores que son los que nos hacen sentir mejor. Algunos te promueven hacerte sentir en armonía, otros, no sentir dolor.

María Emilia Beyer, autora de casi una decena de libros sobre ciencia, refirió que en el índice mundial de felicidad nos gana Finlandia, a pesar de que “los mexicanos somos superalegres, vivimos llenos de color, nuestra música es preciosa, nuestra comida es exquisita.

“Los indicadores serios, digamos el Producto Interno de la Felicidad, de la salud mental (…) incluye dos elementos importantísimos que hacen que un grupo social se considere más feliz o menos feliz, uno de ellos es la libertad.

La libertad no es nada más no estar encerrado: es tener una niña de dos años y sentir que se puede llevarla al parque y leer una revista mientras ella juega y no va a pasar nada. En los países que sienten que sí pueden caminar por sus calles a las 11:30 de la noche y no se están jugando la vida, son los que se dicen a sí mismos más felices.