n el Trump National Golf Club en Virginia hay una placa con el nombre del ex presidente −el ávido jugador de golf y dueño de varios clubes− que conmemora una espantosa batalla: Muchos grandes soldados estadunidenses, tanto del Norte como del Sur, murieron en este lugar , se lee. Las bajas fueron tan grandes que el agua se tiñó de rojo y por eso se conoció como El Río de Sangre . Si bien el afán de conmemorar la muerte de los soldados valientes parece noble −y más de los dos lados, aunque para algunos Trump era el siguiente presidente confederado (bit.ly/46tjSRh)–, hay un pequeño problema con la placa. Esa batalla nunca sucedió. En 2015, un reportero del The New York Times le preguntó por el asunto, diciéndole que los historiadores consideran su placa una invención. ¿Cómo pueden saber eso? , le respondió en aquel entonces el candidato presidencial. ¿Han estado ahí? (bit.ly/46oE5Yp).

Si bien podría parecer sólo otra pifia de alguien conocido por ser ignorante respecto a la historia –Trump no sabía de qué se trataba el ataque a Pearl Harbour; desconocía el significado de Juneteenth, el día festivo que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos; la comisión 1776 que estableció para promover educación histórica y contrarrestar el proyecto crítico de 1619 del New York Times que hablaba de la esclavitud y racismo en Estados Unidos, era una risa, etc.– Ridley Scott, el célebre director británico, cuyo Napoleón (2023) acaba de entrar a los cines, dijo lo mismo sobre las críticas a la veracidad de su película: “Cuando tengo problemas con los historiadores, les pregunto: ‘Perdón, compa, ¿has estado allí? ¿No? Bueno. Entonces, ¡cállate la p*** boca!’” (bit.ly/3GeiWpq).

Los comentaristas ya han celebrado la gira de prensa de Scott y sus entrevistas en los que se va full Trump como un tesoro de citas (bit.ly/3GdFvdJ), los historiadores que consultan para las películas ya han respondido truismos “que no hay que ‘estar ahí’ para tener una opinión informada” (bit.ly/47PslPJ), se le podría preguntar al director del Alien (1979) si hace falta haber estado ahí , para hacer un buen drama espacial , pero igualmente el problema es más amplio.