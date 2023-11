C

ada 25 de noviembre, miles de mujeres y niñas se manifiestan en las calles en el mundo para denunciar la violencia que viven día a día por el hecho de ser mujeres en sus diversos espacios, razón por la cual la Organización de Naciones Unidas (ONU) estableció esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. No obstante, es necesario reflexionar sobre la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas dentro de sus esferas de desarrollo, pues si esos derechos estuvieran garantizados, no tendríamos tantas acciones enfocadas a asegurar una vida libre de violencia.

Con base en el Índice Global de Brecha de Género del World Economic Forum, México descendió dos lugares a nivel internacional, implicando un retroceso en la búsqueda por la igualdad de género. Asimismo, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se denunciaron 82 mil 715 delitos sexuales a nivel nacional en 2022 y, aproximadamente 5 por ciento de las mujeres que señalaron violencia de género solicitaron apoyo a alguno de los Centros de Justicia para las Mujeres en operación. Sin embargo, ¿por qué la violencia de género contra las mujeres continúa siendo una prioridad e interés internacional, aunque haya leyes e iniciativas creadas para combatir esta problemática? ¿Hasta cuándo tendremos que pedir órdenes de protección para resguardar nuestra vida ante quienes atentan contra nuestra dignidad? ¿Hasta cuándo se tomarán en cuenta las recomendaciones internacionales y de los organismos nacionales en materia de derechos humanos y de violencia de género para que podamos vivir libres de violencia?

Si bien, los índices de violencia de género simbolizan una parte de la realidad, las estadísticas no representan las historias de las mujeres y niñas que han sido revictimizadas por personas, instituciones y comunidades que utilizan sus prejuicios para cooptar su libertad e integridad. Aunque las obligaciones del Estado en torno a la protección de la vida de las niñas y mujeres se encuentran establecidos en los estándares internacionales en materia de derechos humanos, así como en la jurisprudencia nacional correspondiente, la transformación de la violencia de género a condiciones libres de violencia compete a todas las personas. Lo anterior implica que cada una de primer contacto, es decir, la que atiende a cada una de las víctimas que sufren violencia de género en las instituciones, deben estar sensibilizadas donde su criterio moral no afecte la vida ni la seguridad al denunciar la violencia que ejercieron hacia ellas. También es fundamental que la implementación de la perspectiva de género se aplique con base en los protocolos y normatividad creados para atender estas cuestiones. No obstante, la problemática de la violencia de género contra las mujeres va más allá de sólo tener personal adecuado para las víctimas en las dependencias gubernamentales o que las denuncias estén bien redactadas; es comprender que atañe a un tema cultural, social y económico, en el que cada persona es parte de esas dinámicas.