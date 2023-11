Explicó que al inicio del actual semestre, uno de sus compañeros cometió actos de violencia de género contra ella, al tocarla sin su consentimiento cerca de los genitales, hacer comentarios no deseados sobre su físico y advertirle que si él quería, la podía enamorar , además de otras situaciones que la incomodaron, por lo que interpuso una queja ante la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Una alumna de la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) afirmó que las medidas de seguridad que dicta la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a favor de quienes han sufrido acoso sexual u otros actos de violencia no sólo son ordenadas después de un proceso lento y burocrático , sino que además no es posible cumplirlas en la práctica, por lo que las víctimas siguen expuestas a dichas agresiones.

Los grupos recalcaron que “las ‘soluciones’ que la autoridad nos ofrece no son suficientes para generar un entorno seguro”, por lo que llamaron a instalar una mesa de trabajo urgente, en la que participen organizaciones feministas del IPN.

Una decena de colectivos feministas de escuelas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) dieron a conocer un documento en el cual señalan que la reciente agresión contra un maestro de la Vocacional 8 es producto del hartazgo por la persistencia del acoso sexual, y lamentaron que se cuestionen los medios de defensa de las mujeres, pero no la falta de atención de las autoridades a sus quejas no resueltas.

Luego de un proceso de varias semanas, en las cuales la joven seguía encontrándose frecuentemente con su agresor, las autoridades emitieron órdenes de protección para que la alumna (quien sólo se identificó como María José) no pudiera estar en el mismo grupo que el joven, pero sin que haya condiciones reales para que dichos cuidados se apliquen. “El protocolo de emergencia es pedirte que mandes un correo electrónico a la oficina jurídica y que te dirijas al personal de vigilancia, cuando Seguridad UNAM no está en ningún lado. Si se me acerca en las islas, ¿a quién acudo?”, deploró.

La denunciante pidió que la dirección del plantel le garantice medidas de seguridad en toda su carrera. Al consultarle sobre el tema, la directora de la FFL, Mary Frances Rodríguez Van Gort, aseguró que para ello sólo hay que hacer la solicitud y ella la respaldaría para llevarla a cabo.