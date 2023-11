Fernando Camacho y Lilian Hernández

Sábado 25 de noviembre de 2023, p. 5

Aunque la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) siempre estará dispuesta a dialogar con grupos inconformes, nadie tiene derecho de violentar sólo por violentar y no lo vamos a permitir , por lo que en la medida de sus posibilidades la institución remitirá o denunciará a quienes incurran en actos agresivos.

La secretaria general de la máxima casa de estudios, Patricia Dávila Aranda, señaló que aunque la universidad es vista como un botín por muchos sectores descontentos con su autonomía, es gracias a dicho elemento normativo que “seguiremos diciendo ‘no’ a lo que tengamos que hacerlo”.

Un par de días después de ser nombrada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas como la primera mujer en ocupar dicho puesto (el segundo más importante en la estructura de la UNAM), la funcionaria recibió a La Jornada para hablar sobre los planes de trabajo que tiene en su nuevo encargo y los retos que ve a futuro.

La charla con Dávila, quien hasta hace poco era la secretaria de desarrollo institucional de la universidad, ocurrió el mismo día en que tuvieron lugar enfrentamientos en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), y en estos temas Dávila hizo énfasis especial.

¿Quién los manda?

Ustedes no saben lo triste y desagradable que es que llegue alguien tapado (del rostro), que no sabe uno ni con quién está hablando, que no sepamos si son alumnos o no, y golpeen con palos sin que uno sepa ni por qué. La pregunta es quién los manda, si son de adentro o de afuera , señaló la también ex directora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.

Ante ello, aseveró, lo que tenemos que hacer es, si identificamos a alguien que está violentando de alguna manera, no es mano dura, pero sí vamos a mandarlo a las autoridades y a denunciar. Todo el tiempo que podamos, vamos a hacerlo .

El jueves, tras los enfrentamientos en la FCA, se llevó a cuatro personas (ante las autoridades), y el viernes, después de la toma de posesión del rector, también se remitió a algunas personas. Así lo estaremos haciendo, porque nadie tiene el derecho de violentar nada más por violentar, sea quien sea, de aquí (de la UNAM) o de afuera .

En ese mismo tono, enfatizó: Entiéndannos: no puede ser que vengan, peguen, rompan y no pase nada. Si ellos violentan las instalaciones o a nuestro personal o comunidad, y nosotros sabemos quiénes son, los vamos a remitir. Si no podemos llevarlos nosotros mismos y los podemos identificar, los denunciamos .