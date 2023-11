Algo más: Ana Lilia Osorno Arroyo, titular del juzgado segundo de distrito en materia de extinción de dominio, determinó que Lozoya compró la propiedad en 2012 por 38 millones 175 mil pesos, cuando la extinción de dominio no se aplicaba en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de tal forma que la ley no es retroactiva . Entonces, argumentó, si la compra del inmueble se efectuó en 2012, y esa transacción fue la que motivó la investigación que sirve como base para demandar la extinción de dominio, la acción es improcedente porque la investigación se sigue por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que no estaba previsto en el artículo 22 constitucional .

l culebrón de Emilio Lozoya parece no tener fin: el gobierno de la República lo denuncia y, en tropel, los impartidores de justicia meten palos en las ruedas en su intento por mantener impune al exdirector peñanietista de Petróleos Mexicanos, quien, dicho sea de paso, no es el único involucrado en la corrupta operación de compra de Agronitrogenados (armada como resultado de las privatizaciones salinistas de los bienes de la nación, en este caso la producción de fertilizantes) al mafioso Alonso Ancira.

En vía de mientras, el presidente López Obrador se refirió a este asunto y dijo que “esto de la devolución de la propiedad tiene que ver con el mismo caso, pero está resuelto por un juez, no es el Poder Ejecutivo ni la fiscalía, es una decisión de un juez, como las tenemos lamentablemente casi a diario, de jueces que deciden pues liberar estos bienes y cosas peores, dejar en libertad a presuntos delincuentes, y siempre con argumentos o, mejor dicho, con excusas o pretextos legaloides, porque no son capaces de ir al fondo y de entender que se trata de justicia; entonces, aprovechan cualquier supuesto error técnico, jurídico: ‘faltó poner la hora precisa’, ‘no lo detuvieron a las 10, sino a las 12’, no fue el jueves, sino el viernes’, ‘faltó una firma’ o ‘lo que se le encontró no pasaba de cinco armas de alto poder’ o cosas por el estilo. Jueces. Enfrentamos a diario todo esto. Por eso, vamos a insistir en la reforma al Poder Judicial; está muy podrido”.

Y en el jaloneo por los dineros mal habidos que debe devolver, el mandatario detalló que no hay todavía un acuerdo. Nosotros lo que estamos planteando es la reparación del daño, que regrese lo sustraído al Estado, a la hacienda pública, lo que ilegalmente obtuvo. Y hay diferencias en cuanto al monto, ellos están planteando creo que 20 millones de dólares, y Pemex y Hacienda hablan de 100 millones, en esos términos. Por eso no se ha concedido la libertad condicionada, porque no hay ese arreglo .

Pero si existe ese estire y afloje, no cabe duda: Lozoya es culpable, porque siendo inocente, ¿quién pagaría multimillonarias cantidades?

Con el desbarajuste de gabinete que trae el presidente electo de Argentina, los ciudadanos de aquel país recuerdan aquella histórica frase política de 1973: Cámpora al gobierno, Perón al poder , pero lo hacen dándole un desagradable giro: ahora es Milei al gobierno, Macri al poder . ¿En qué acabará el jaloneo de la ultraderecha? En lo que es: una farsa.

