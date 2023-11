Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 25 de noviembre de 2023, p. 20

Moscú. Para el Kremlin, la idea de crear una suerte de Schengen militar, espacio que permita la libre circulación en Europa de tropas y armamento de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), sólo aumenta la tensión y no puede sino provocar medi-das de respuesta por parte de Rusia, declaró este viernes su vocero, Dimitri Peskov.

En Europa no quieren atender nuestras inquietudes y no respetan el principio básico de la seguridad indivisible; es decir, aspiran a reforzar su seguridad en perjuicio de la nuestra , denunció Peskov.

El portavoz de la presidencia rusa reiteró que la alianza nora-tlántica es una amenaza para Rusia: Me gustaría subrayar, una vez más, que es la OTAN la que se acerca constantemente con su infraestructura hacia nuestra frontera. Nosotros no nos movemos hacia la infraestructura de la OTAN, son ellos los que se mueven hacia nosotros. Y esto nos preocupa y no puede sino provocar medidas de respuesta para garantizar nuestra seguridad , añadió.

Peskov reaccionó así a la declaración del jefe del Mando Conjunto de Apoyo y Habilitación (JSEC, por sus siglas en inglés) de la OTAN, teniente general Alexander Sollfrank, sobre que es necesario concretar la idea de crear una especie de Schen-gen militar.

“No tenemos tiempo. Lo que no hagamos en tiempos de paz no po-drá arreglarse en caso de crisis o guerra. (…) Tenemos que adelantarnos a los acontecimientos”, seña-ló Sollfrank.