Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 25 de noviembre de 2023, p. 20

Buenos Aires., La ausencia de un partido político organizado detrás del presidente electo, el ultraderechista Javier Milei, de la Libertad Avanza (LLA), se evidenció ayer, luego de los nombres que han desfilado para componer su gabinete, algunos de los cua-les han desaparecido en menos de 24 horas por imposiciones del ex man-datario Mauricio Macri (2015-2019),de la alianza Juntos por el Cambio.

Macri, de Propuesta Republicana (PRO), encabezaba Juntos por el Cambio, la alianza derechista que implosionó por el apoyo del ex mandatario a Milei antes de la segunda vuelta electoral del pasado 19.

Durante la campaña, mientras aún apoyaba la candidatura de su ex ministra de Seguridad Patricia Bull-rich, Macri sostuvo que Milei no podía hacer ningún cambio porque no tenía ningún gobernador, ningún intendente, además tenía una ínfima presencia en la Cámara de Diputados y era fácilmente infiltrable .

Pasada la euforia de un triunfo impactante, la aparición de Macri en la escena evidenció que hubo condicionamientos para acompañar a LLA en la segunda vuelta y estuvo entre la primeras visitas reunidas a solas con Milei en el hotel Libertador, donde éste se aloja.

El encuentro decepcionó a varios de los seguidores del presidente electo, quien decía luchar contra la casta política y terminó en la alianza de Juntos por el Cambio, que perdió en la primera vuelta. Macri ahora apunta a nombrar al ministro de Economía y al de Seguridad y de Defensa.

Al mediodía se conoció que Bull-rich se había reunido con Milei y habría aceptado ser la ministra de Seguridad del próximo gobierno.

De acuerdo con analistas de la prensa local, esto habría provocado la furia de Macri, porque Bullrich no lo había consultado. Y sucedía lo mismo con la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, que esperaba hacerse cargo de Defensa y Seguridad. En un gesto provocativo, Villarruel se reunió con la jefatura de la Policía Federal.