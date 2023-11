Estoy feliz de haber recibido a mi familia; se vale sentir alegría y derramar una lágrima. Es humano, pero no estoy celebrando; no lo haré hasta que el último de los cautivos regrese , expresó.

Las familias de algunos rehenes que no están entre los primeros liberados relataron a The Independent el tenso momento en que oficiales designados de las fuerzas isralíes los llamaron la tarde del jueves para preguntarles si sus seres queridos estaban en la lista. Nunca imaginamos que tendríamos que pasar por esto , comentó Gill Dickmann, cuya prima Carmel, de 39 años, fue secuestrada en el kibutz Beri, pero no estaba en la lista del viernes, pese a ser elegible, como mujer. Expresó a The Independent su esperanza de que sea incluida en las listas de los próximos días; si el cese del fuego se extiende y se libera a más rehenes, hay más esperanza.

Es algo muy estresante, y suponemos que recibiremos esas llamadas todos los días, una y otra vez , expuso.

Es aún más angustioso para quienes tienen hijos jóvenes cautivos en Gaza, porque día con día no reciben el mensaje de que sus hijos están entre los próximos a ser liberados. Abre una gran interrogante de si están vivos o no .

Uno de los amigos de Dickmann estaba entre aquellos cuyos parientes serían liberados; no quiso dar detalles para proteger la privacidad de la familia, pero comentó que su amigo lloró todo el día cuando se enteró .

Nadav Rudaeff, cuyo padre, Lori, de 61 años, es uno de los cautivos, expresó que esperan que este acuerdo sea el primero de muchos.

Lori no es elegible para las primeras liberaciones, pero tiene un padecimiento cardiaco serio y necesita medicamento diario y anticoagulantes. Nadav dijo que lo único que sabe es que su padre está en Gaza porque su teléfono celular fue geolocalizado allí, pero no sabe si vive todavía. “Como es ‘un’ acuerdo, no ‘el’ acuerdo, la esperanza está”, señaló al apretar una foto de su padre.

En Gaza, la gente salió de sus casas durante el cese del fuego. Hubo momentos de relajamiento, tras la carnicería desatada por Israel, en los que los niños aprovecharon el cielo libre de aviones de guerra.

Sara, de 21 años, estudiante palestina que ha perdido docenas de familiares y amigos en los bombardeos y ha sido desplazada tres veces en la guerra, comentó que sus padres salieron a pie para tratar de conocer el destino de parientes en otra ciudad del sur con los que habían perdido contacto. Sé que este cese temporal del fuego no me devolverá a mis seres queridos, pero espero que sea el primero y el último para siempre , expresó, señalando que las siete semanas pasadas han sido una pesadilla. La pausa nos ha vuelto a la vida. No puedo describir la calma en las calles, no hay ruido de ataques aéreos, ningún sonido de bombardeo .

Un aumento de la ayuda de alimentos y combustible también fue parte del acuerdo, y la oficina humanitaria de la ONU (OCHA) informó que 137 camiones con artículos diversos fueron descargados en Gaza ayer –el más grande convoy humanitario recibido desde el principio de la guerra. La OCHA agregó que también cruzaron 129 mil litros de combustible y cuatro camiones con gas. Los militares israelíes señalaron que en la mañana arribaron dos carros tanques de combustible y dos de aceite de cocina.

Cientos de miles de los 2.3 millones de habitantes de Gaza han huido de sus casas, ante el llamado de Israel de que se trasladen al sur. Sara dijo a The Independent que era muy peligroso volver a la ciudad de Gaza a revisar su hogar familiar, y que les han dicho que quienes han tratado de regresar al norte de la franja han quedado bajo el fuego de las fuerzas israelíes. The Independent preguntó a los militares por esos reportes y contestaron: Las fuerzas de defensa están estacionadas a lo largo de las líneas operacionales designadas para la pausa, de conformidad con lo que dispone el marco acordado .

Israel ha dejado en claro que su meta es destruir a Hamas. El ministro de defensa, Yoav Gallant, manifestó: Esta pausa será corta, y cuando concluya, la guerra y los combates continuarán con gran fuerza, y generarán presión para el retorno de más rehenes .

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya