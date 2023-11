El acuerdo del juzgado 11 no detiene el proceso de selección en marcha y en el que se registraron 95 candidatos, pero impide a los diputados del Congreso local que voten respecto a las eventuales ternas de solicitantes y designen a las siete personas que ocuparán las magistraturas vacantes.

Conforme a la reforma a la Constitución de Chihuahua que se aprobó el 19 de mayo de 2022, no es necesario el concurso de oposición para designar titulares de juzgados y de magistraturas locales, en cambio, las ternas de aspirantes las define una comisión especial con representantes de los tres poderes del estado.

Hay 95 personas registradas como postulantes, de entre las cuales la comisión debía seleccionar a 21 para conformar las siete ternas que votaría el Congreso.

Entre los candidatos están Fernando Mendoza Ruiz, ex diputado priísta y actual secretario general del TSJ; Julio César Merino Enríquez, ex magistrado del tribunal electoral; Rubén Aguilar Gil, ex dirigente del PT, y María Ávila Serna, delegada estatal del partido Movimiento Ciudadano.