Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 25 de noviembre de 2023

Guadalajara, Jal., La cinta Presencias, del director Luis Mandoki fue premiada como el mejor largometraje mexicano que participa en la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Autor (FIC Autor), en una ceremonia que incluyó la exhibición del filme en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara y en la cual también fueron premiadas la actriz Yalitza Aparicio y la productora Cher Constantine.

El FIC Autor, que tiene como finalidad la promoción de cintas en las que el sello del director y la producción son más personales y busca ofrecer una mirada distinta del séptimo arte, se realiza del 23 al 26 de noviembre y Presencias, una película que fluctúa entre el suspenso y el terror (está disponible en la plataforma ViX), fue ampliamente elogiada en particular por la apuesta de Mandoki hacia un género que es de los más difíciles.

El director, en una breve grabación al final de la película, agradeció al público, a los directores del FIC Autor (Jerzain Ortega y Rolando Ruiz), además de la productora Cher Constantine y a la gran actriz Yalitza Aparicio, quienes fueron las delegadas de recibir el reconocimiento al largometraje y a su vez recibieron cada una otros reconocimientos honorarios por sus aportes en lo particular.

Tanto Yalitza como Cher, antes de que la película fuera proyectada, ofrecieron una rueda de prensa en la que la actriz elogió el trabajo de Mandoki, un maestro para ella que según afirmó tiene un método que logra obtener lo mejor de cada actor y actriz.

También la artista oaxaqueña habló de su incursión como productora ejecutiva del filme Bonded, en un proyecto conjunto con la casa productora argentina Infinity Hill. La temática se centra en la explotación laboral y la migración que se estrenará en 2024.

Estamos acostumbrados a ver historias comunes como que sales de tu país en busca de una mejor oportunidad y alguien más te salva. Pero no, esto es muy distinto, tendrían que verla para que tengamos una plática con base a este proyecto , expuso.

Aunque evitó profundizar en la temática, ha trascendido que en la cinta también participa como productor ejecutivo Luis Mandoki y que será estrenada en abril, inspirada en un caso de explotación laboral infantil en una fábrica clandestina en El Monte, California, dentro del condado de Los Angeles.

Consumir más cine nacional

También la nominada al Óscar por su papel en la película Roma en 2018, afirmó que el público mexicano debe consumir más cine nacional, apoyar a los proyectos porque la mayoría son muy buenos pero no tienen el respaldo en las salas.

Podemos exigir que se siga haciendo cine de calidad, pero no lo consumimos y si no formamos parte de este mismo círculo no lo podemos seguir creando. Entonces seguirán existiendo estas oportunidades, siempre y cuando nos sigamos apoyando para tener esta posición a nivel mundial , expresó.

Yalitza se dijo llena de proyectos y en una etapa muy prolífica, pues además de su carrera como actriz en cine y su incursión como productora ejecutiva, también participa en series como la próxima a estrenar Midnight Family, en Apple TV, además de que constantemente es requerida para campañas publicitarias y modelaje.

“Quiero seguir aprendiendo sobre actuación porque es algo que no quiero dejar de hacer ni quiero encerrarme solamente en un método. Está bien cuando lo tienes todo bien marcado y dominado, pero personalmente siempre estoy dispuesta a aprender, por eso hice Presencias, mi primera película de terror”, declaró.

Al final de la proyección de la película, la actriz y la productora dialogaron durante un buen rato con el público asistente, muchos de ellos integrantes de la comunidad de cineastas de Jalisco.