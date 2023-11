E

n el año 2000, el compositor austriaco Georg Friedrich Haas (1953) compuso la obra titulada In Vain (En vano), para 24 instrumentos, como respuesta-comentario-advertencia al inquietante ascenso de la ultraderecha (representada por el siniestro Jörg Haider) en el espectro político y social de Austria. Desde su estreno mismo, la pieza ha sido señalada como una de las más importantes creaciones musicales de nuestro tiempo, y no me parece producto del azar que José Luis Castillo haya decidido presentar In Vain hace unos días en Bellas Artes, al frente de una formación ampliada del Ensamble del Cepromusic. Asociado con importantes corrientes del pensamiento musical contemporáneo, destacadamente el espectralismo, Haas ha declarado abiertamente su intención de escribir música de alto impacto emocional, dejando de lado las tendencias intelectualistas de muchos de sus colegas. Y, ¡vaya que In Vain es una pieza profundamente emotiva!

Como es el caso con la música toda, no es fácil describir In Vain con palabras; más difícil aún es intentar comunicar y compartir las potentes sensaciones que produce su audición. La referencia enciclopédica a Haas como continuador de la escuela espectralista se hace presente muy pronto en esta enorme partitura suya: tan personal e individual como es, se perciben en ella sombras fugaces, pinceladas tenues (y, en algunos casos, claras analogías) a momentos diversos de la producción de los espectralistas mayores: Tristan Murail y Gérard Grisey; pero también deambulan por esta impactante marea sonora los espíritus de compositores como György Ligeti y Kaija Saariaho.