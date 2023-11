Reyes Martínez Torrijos

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 25 de noviembre de 2023, p. 4

Guadalajara, Jal., En el poemario Isla Negra, la escritora Elsa Cross (Ciudad de México, 1946) reconoció el eje de abrazar la diversidad , pues se compone de poemas que escribió durante años y coleccionó para este libro porque comparten cierta unidad temática y de tono, cierto pulso común .

La obra será presentada mañana en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. Cross dedicó el poema que titula al libro, editado por Era, al ganador del Nobel de Literatura Pablo Neruda, uno de los pilares de la poesía americana, porque cultivó una forma de poesía, la del canto .

La poeta dijo a La Jornada que desde Whitman y Pound, Aimé Césaire y Perse, o David Huerta y Derek Walcott, “surgió ese impulso del ‘canto’ (aunque sea una categoría anacrónica) como la posibilidad expresiva más apta para dar cauce a sus vastos universos personales, coincidiendo con las maravillosas tierras de las Américas”.

Destacó que la “lectura de Neruda fue muy importante para mí, junto con la de García Lorca, Juan Ramón Jiménez y, poco tiempo después, Giorgos Seferis, Odisseas Elytis y Octavio Paz, cuando tenía entre 15 y 17 años, y empezaba a escribir.