Comer saludable

Es un problema grave porque no sabemos cómo alimentarnos, a mí me ha tocado ver con alumnos que quieren comer saludable pero ni siquiera saben por donde empezar. No saben qué alimentos son los correctos, cuales sustituir y que otros erradicar .

Aclara que hay dos factores fundamentales para determinar la calidad de los ingredientes: primero es si son ultraprocesados, los cuales tienen más químicos, conservadores, sales y azúcares que dañan nuestra salud. El segundo es relacionado con el estilo de vida, en específico con el sedentarismo y la falta de actividad física.