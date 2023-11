A pesar de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció la siguiente fase del operativo Diamante, que consiste en no permitir la realización de actos de campaña a todos los precandidatos a cargos de elección popular ni la colocación de publicidad política en la demarcación, en las calles de las colonias Buenavista y Tabacalera permanece propaganda de Catalina Monreal, hija del senador morenista Ricardo Monreal, quien aspira a una candidatura en esa demarcación.

Este diario solicitó al área de comunicación social de la alcaldía una postura, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta, a pesar de que el martes pasado en conferencia de prensa Cuevas expresó que hay un distanciamiento con el doctor Ricardo Monreal porque no pienso ayudar a su hija .

Acompañada por vecinos y comerciantes, algunos de los cuales acudieron con cartones de huevo y una caja con jitomates, dijo que a petición de ellos “se inicia el bloque diamante, que consiste en no dejar entrar a ningún político oportunista a nuestras calles”.

Cuevas dijo que el martes recibió un mensaje de Caty Monreal “en donde me dice ‘para ti fue muy fácil, por favor deja de estar quitando mi propaganda porque me cuesta mucho’”, pero la alcaldesa insistió en que no voy a ayudar a nadie y mucho menos a Morena .

En otras calles y en las inmediaciones de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo se encuentran todavía carteles de la ex alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada y del ex secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.