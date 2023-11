Refundar el Estado fue la premisa. En el horizonte, el modelo pinochetista. Thatcher, Ronald Reagan, Felipe González, De la Madrid, Salinas de Gortari, Menem, Cardoso, por citar algunos, miraron hacia Chile. La trilateral, el consenso de Washington y la OTAN les dieron su cobertura. Bajo el paraguas de la libertad de mercado, los gobiernos, progresistas o no, siguieron el plan trazado por los organismos internacionales, incluidos los ex países del Este de Europa. La democracia con contenidos sociales, económicos, culturales y étnicos, pasó a ser considerada un mal compañero de viaje para impulsar la economía de mercado y la libertad del capital. Si los derechos humanos tenían sentido, también deberían protegerse los derechos del capital para circular libremente y sin ataduras. Menos los emigrantes, la fuerza de trabajo, el capital podía circular sin cortapisas.

Si en España, el PSOE ha logrado configurar un gobierno de coalición con el apoyo de todos los grupos parlamentarios para detener a la derecha, es sólo un espejismo en el corto plazo. Feijóo y Abascal, el Partido Popular y Vox, no desistirán hasta recuperar el Ejecutivo. Cuentan con el apoyo de las trasnacionales, el capital financiero, la banca, el Poder Judicial, y los poderes fácticos. Tienen en su haber un discurso apocalíptico: España se rompe. Asimismo, la desideologización ha transformado a la juventud en su principal aliado y fuente de votos. Algo impensable en los años 60 y 70 del siglo pasado. No nos engañemos, en España se vive un tiempo de descuento. La legislatura estará salpicada de un boicot general en todas las instituciones, haciendo hincapié en la traición y origen espurio del gobierno, para lo cual cuenta con la inestimable cobertura de Felipe González, Alfonso Guerra y los ex cargos públicos del PSOE, aliados con la derecha de Aznar y Abascal. Mientras, en Argentina, la derecha también se une. No hay que pensar mucho. Los votantes de Milei son el resultado, igualmente, de la antipolítica, el malestar social, el manejo de redes y el control mayoritario de los medios de comunicación. Macri da su apoyo, sabiendo que sin su participación Milei no podrá formar gobierno.

Hoy la derecha cosecha los frutos sembrados desde los años 80 del siglo pasado. Controlar la conciencia y la capacidad de pensar. El cibercapitalismo, la pandemia y la pérdida de referentes políticos en una izquierda asentada en el mito de la economía de mercado, pero progresista en lo político, completan el cuadro. Por ello, centrar el debate en la personalidad de los gobernantes, llámense Bolsonaro, Katz, Milei, Trump, Meloni, Orbán, Putin o Marine Le Pen, es no entender las bases sobre las cuales triunfan en las elecciones. Tal vez, deberíamos preguntarnos: ¿por qué una parte destacada de la juventud, las mujeres, los jubilados o representantes del mundo LGBT+ le brindan su apoyo, cuando en sus programas les restan derechos? La respuesta no es simple, pero hay buscarla en la deserción de la izquierda a ser izquierda. La derecha no tiene escrúpulos para patrocinar fraudes, golpes de Estado, magnicidios con tal de gobernar. Concederle como denominación de origen su carácter democrático, es un eufemismo. Tanto monta, monta tanto, derecha como extrema derecha. A los hechos me remito.